FDP: Philipp Fernis – Soziale Medien bieten wenig Aktuelles

Unter anderem ist er Beisitzer im Stadtrechtsausschuss der Stadt Bad Kreuznach. Er ist bei Twitter, Instagram und Facebook, doch Aktuelles findet man dort nicht.

In seinem letzten öffentlich sichtbaren Facebook-Post (26. Mai 2020) befasst sich Fernis mit der Frage, wie es in Rheinland-Pfalz um die Gleichberechtigung von queeren Menschen bestellt ist. Eine eigene Homepage hat Fernis nicht. Auch auf Instagram war er – zumindest in seiner Rolle als Politiker – schon länger nicht mehr aktiv: Sein letzter Beitrag erschien Ende Oktober. sib