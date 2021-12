Kirn, die graue Stadt an der Nahe. Von wegen. In sozialen Netzwerken kursieren zwar überwiegend Bilder aus Alt-Kirn in vielen interessanten Schwarz-Weiß-Perspektiven, doch es sind meist triste Aufnahmen. Gute alte Zeit, aber wohnen will da keiner mehr. Das Kirn von heute ist anders.