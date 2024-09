Plus Bad Kreuznach Fataler Fehler auf Neuruppiner Platz in Bad Kreuznach: Baum muss dran glauben Von Harald Gebhardt i Es dauerte am Dienstag nur ein paar Minuten, dann war der dicke Stamm durchgesägt und die große Robinie auf dem Neuruppiner Platz Geschichte. Im Laufe des Tages wurden danach Schritt für Schritt der Baumstumpf und zuletzt auch die Wurzel mit Spezialgeräten entfernt. Foto: Silke Jungbluth-Sepp Weil bei Erdarbeiten aus Versehen seine Wurzeln durchtrennt worden waren, musste ein großer und kerngesunder Baum auf dem Neuruppiner Platz gefällt werden. Die Stadt bedauert den Vorfall, der bei Passanten für viel Aufsehen und Kopfschütteln sorgte. Lesezeit: 2 Minuten

Erneutes, wenn auch ungewolltes Baummassaker in der Kreisstadt: Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände, nennen wir es wohlwollend einmal so, ist der kerngesunde Baum an der Einfahrt zum Neuruppiner Platz in Bad Kreuznach am Dienstagmorgen gefällt worden. Das Ganze kam völlig überraschend und war nur eine Sache von Minuten. Dann war ...