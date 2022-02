Die jüngsten Corona-Lockerungen machen es möglich: Am Fastnachtssonntag laden Mainzer Narren zum großen Fastnachtsmusik-Open-Air in die Nahetal-Arena nach Gensingen ein. Statt auf dem Schillerplatz in Mainz werde dann „halt bequem, überdacht und auf Sitzplätzen in der ClassicX-Nahetal-Arena Gensingen gefeiert“, teilten die Veranstalter nun mit.