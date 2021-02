Bad Kreuznach

Fast wie ein Gemälde: Kreuznachs Klein Venedig in der morgendlichen Wintersonne

Wie gemalt wirkt Bad Kreuznachs „Klein Venedig“ mit Schnee überpudert in der Morgensonne. Unser Leser Jens Kelkel hat die winterliche Atmosphäre direkt am Wasser in der Historischen Neustadt im Foto eingefangen.