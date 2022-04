Fast über das Wehr getrieben: Zwei Personen auf dem Bad Kreuznacher Mühlenteich gerettet

Am Dienstagmorgen mussten die Feuerwehren der Bad Kreuznacher Löschbezirke Süd und West zu einem Einsatz auf dem Mühlenteich ausrücken. Ein Boot mit zwei Personen hing zur Nahe hin am Wehr fest und drohte über dieses abzutreiben.

Das Boot wurde von einer Person an einer Leine von der Nahebrücke aus gesichert. Die beiden Männer hatten in einer Umweltschutzaktion einen Kühlschrank und eine Mülltonne aus dem Wasser ins Boot geholt. Dabei trieb das Boot aufgrund der starken Strömug ab und sie gerieten in die missliche Lage, heißt es in einer Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach.

Die angerückten Kräfte der Löschbezirke Süd und West setzten ein Rettungsboot ein, um die beiden Personen von dem in Not geratenen Boot an Land zu bringen. Parallel wurde die auf der Brücke stehende Person bei der Sicherung mit der Leine abgelöst. Nachdem die Personenrettung abgeschlossen war, wurden zwei Feuerwehrleinen an dem Boot angeschlagen.

Es gelang den Wehrleuten nicht, das havarierte Boot an den drei angeschlagenen Leinen vom Wehr zu ziehen. Daraufhin wurde auf der gegenüberliegenden Seite ein Festpunkt ausgewählt und dort ein Greifzug installiert. Das 30 Meter lange Stahlseil wurde mit mehreren Bandschlingen verlängert, sodass die Bootsbesatzung des Rettungsbootes das Seil an dem Boot anschlagen konnte. Nun konnte das Boot langsam wieder komplett ins Wasser gezogen und am Ufer festgemacht werden. Während des Einsatzes wurde die Nahebrücke für den Fußgängerverkehr gesperrt, um ungehindert arbeiten zu können. Der Einsatz war nach über zwei Stunden beendet.