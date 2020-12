Bad Kreuznach/Florida

Sie saß fest in den USA, doch jetzt ist die Rückkehr endlich in trockenen Tüchern: Die passionierte Nachwuchsgolferin Marietta Ruhl (19), die im Frühjahr am Gymnasium an der Stadtmauer ihr Abi gemacht hat und danach ein Stipendium für das Flagler College in St. Augustine in Florida bekam, konnte einfach kein Rückflugticket ergattern.