Mainz

Eine Mainzer Flüchtlingsunterkunft mitten in der Innenstadt ist zum Hotspot einer Corona-Infektionswelle geworden: Im „Allianzhaus“ wurden 52 der 132 Bewohner positiv getestet, das Gesundheitsamt Mainz-Bingen geht davon aus, dass am Ende so gut wie alle Bewohner mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sein werden. Die gute Nachricht: Schwer erkrankt ist niemand, das Haus steht seit dem 20. Mai unter Quarantäne.