Mit 68 Jahren darf man ruhig mal ein bisschen kürzertreten. In ein paar Tagen (3. März) wird Architekt und Diplom-Ingenieur Manfred Kuhn 68. Er hat sein Büro in der Kirner Radergasse 3 inzwischen offiziell an Christopher Nees übergeben, mit dem er seit 2019 hier zusammenarbeitet.