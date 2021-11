Wer schon mal mit offenen Augen durch Bad Kreuznach spaziert ist, ist unweigerlich einem Kunstwerk von Oliver Degen begegnet. Ob offensichtlich (wie im Salinental) oder eher versteckt (wie bei den Figuren „Millemanns Meed“ oder in der Schuhgasse in der Bad Kreuznacher Neustadt), die Werke von Degen fallen ins Auge. Manche erzählen eine Episode aus der Historie der Stadt, erinnern an berühmte Persönlichkeiten – und hübschen darüber hinaus vormals triste Fassaden auf.