Weil er 2001 seine damals 13-jährige Tochter in drei Fällen missbraucht haben soll, muss sich ein 68 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht verantworten. Das Mädchen hatte sich seiner Mutter anvertraut, die ihren Ehemann wenig später aus der gemeinsamen Wohnung in einer Gemeinde der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg wies. Am ersten Verhandlungstag schwieg der 68-Jährige zu den Vorwürfen.