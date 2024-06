Familie Gachie braucht Hilfe: Engagement in Bockenau ist geweckt

Was Jane Gachie durchgängig leistet, Tag und Nacht, ist fast unvorstellbar. Im Haus in der Winterburger Straße in Bockenau, das die Familie 2019 gekauft hat, pflegt sie ihr vierjähriges, schwerstbehindertes Kind Theo (wir berichteten bereits). Und nun ist auch ihr Ehemann Klaus-Dieter, mit dem sie 23 Jahre verheiratet ist, schwer erkrankt.

Die Pflege ist das eine. Aber die defizitären Wohnverhältnisse erschweren die Abläufe des täglichen Lebens ungemein. Das Wohnhaus mit seinen fünf Ebenen ist in großen Teilen noch ein Rohbau. Klaus-Dieter Gachie – er war früher selbstständiger Schwimmbadbauer und ist jetzt im Rentenstand – wollte das Haus nach und nach in Eigenleistung sanieren.

Einiges hat er auch bereits erledigt, bis die Krankheit kam. Da aber auch noch bauordnungsrechtliche Dinge geklärt werden mussten, kam der einheimische Architekt Steffen Lüttger auf den Plan. Er stufte die schwierige Situation der Familie Gachie realistisch ein und informierte auch Ortsbürgermeister Jürgen Klotz. Der wiederum nahm auch den Förderverein Lützelsoon zur Unterstützung krebskranker und notleidender Kinder und deren Familien mit ins Boot.

Einbau eines Aufzugs und einer Heizung

Steffen Lüttger wird sich auch weiterhin um die Fertigstellung würdiger Wohnverhältnisse kümmern. Und dazu gehört auch ganz dringend der Einbau eines Aufzugs und einer Heizung. Jüngst hatte Jürgen Klotz frei nach dem Motto „Wir feiern zusammen und helfen gemeinsam“ die Vertreter der örtlichen Vereine, Organisationen und Gruppierungen, aber auch interessierte Bürger in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Es gelte, Wohnverhältnisse zu schaffen, die der Situation der Familie Gachie gerecht werden, ihr Leben erleichtern, so Klotz. In jedem Falle müsse das Leben der leidtragenden Familie weiterhin in ihrem Haus in der Winterburger Straße stattfinden. Es dürfe nicht sein, dass der kleine Theo etwa in ein Heim abgeschoben werden muss, appellierte Jürgen Klotz.

Inzwischen haben Vereine und auch Privatpersonen ihre Spendenwilligkeit unterstrichen. Die allererste Spende in Höhe von 550 Euro stammt von Andreas Essich. Es ist der Erlös des Benefizkonzerts im April im Seminarraum des „Lindenhofs“.

Eine gute Idee hat auch Sascha Küstner: Für Freitag, 14. Juni, ist ab 18.30 Uhr in und an der Bockenauer-Schweiz-Halle ein Benefiz-Public-Viewing geplant – mit Großbildleinwand, Torwandschießen und Gewinnspielen. Jeder Cent aus dem Erlös der Veranstaltung geht an den kleinen Theo und seine Familie. Jede weitere Spende ist willkommen, gerne auf das Spendenkonto des Fördervereins Lützelsoon bei der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück, IBAN DE 09 5609 0000 0003 3333 37, Kennwort „Theo“.