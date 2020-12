Bad Kreuznach

Am Mittwochvormittag gaben sich zwei Trickdiebe als Mitarbeiter der Telekom aus und erschlichen sich mit dieser Legende Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Bad Kreuznach. Die beiden männlichen Täter bestahlen die Bewohnerin, die Polizei sucht nun nach Zeugen.