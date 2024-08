Plus Bad Kreuznach

Faire Liste fordert: Tempo-20-Schild in der Gensinger Straße in Bad Kreuznach soll wieder weg

i Für die Faire Liste würde die Beschilderung in der Gensinger Straße auch ohne Tempo-20-Begrenzung ausreichen. Foto: Harald Gebhardt

In den Streit um die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 20 in der Gensinger Straße in Höhe des Michelin-Reifenwerks hat sich jetzt als erster politischer Akteur die Faire Liste eingeschaltet. Die Stadtverwaltung hatte ihre Maßnahme mit ihrer Verkehrssicherungspflicht begründet. Das stößt aber auf Kritik, viele Autofahrer halten das für überzogen.