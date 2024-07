Plus VG Rüdesheim Fahrradspaß auf der Kleinbahntrasse: VG Rüdesheim wartet mit buntem Programm auf Von Christine Jäckel i Am Sonntag, 4. August, finden Radfahrer auf dem Kleinbahnradrundweg ein abwechslungsreiches Programm vor. Foto: Sophia Mauer Die Verbandsgemeinde Rüdesheim lädt für Sonntag, 4. August, zum Raderlebnistag auf der früheren Kleinbahntrasse ein. Auf dem Rundweg mit etwas über 34 Kilometer Länge sind an diesem Tag wieder elf Stationen geöffnet. Lesezeit: 1 Minute

An zehn Stationen gibt es einen Stempel, sieben Stempel benötigt man, um an der Tombola teilnehmen zu können. Offizieller Startpunkt ist um 10 Uhr bei E-Motion in der Hüffelsheimer Straße 1 in Rüdesheim. Grundsätzlich kann man die Fahrt zwischen Nahetal und Soonwaldhöhen an jedem beliebigen Punkt des Radrundweges aufnehmen. Vereine ...