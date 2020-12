Bärenbach

Das wurde zu eng: Auf der B 41 zwischen Bärenbach und Fischbach hat am Samstag ein Autofahrer an einer Stelle überholt, wo es nicht erlaubt war – und damit einen Unfall verursacht. In Höhe des Dieterfelsens scherte der Wagen auf die Gegenseite aus, wo ihm ein anderer Pkw entgegen kam. Beim Versuch, wieder auf die rechte Fahrspur zu wechseln, brachte der Autofahrer einen Lkw so in Bedrängnis, dass dieser im Straßengraben landete.