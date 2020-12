Kellenbach

Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein Fahrzeugführer auf der B 421: Sein Auto war in Flammen aufgegangen, der Mann überstand den Unfall unverletzt. Gegen 10.30 Uhr war der 23-jährige Mann aus dem Kreis Birkenfeld mit seinem Fahrzeug in Richtung Gemünden unterwegs, als er 300 Meter hinter Kellenbach in einer sehr scharfen links Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.