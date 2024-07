Plus Bad Sobernheim Ex-Stadtbürgermeister Michael Greiner zieht Bilanz: In 14 Jahren sehr vieles erreicht Von Silke Jungbluth-Sepp i Seit seiner Abwahl hat Michael Greiner mehr Zeit für sich und für seine Familie. Auch Stippvisiten in Bad Kreuznach sind nun drin. Zugleich will er aber auch weiterhin kommunalpolitisch aktiv bleiben. Foto: Silke Jungbluth-Sepp Seit 2010 war Michael Greiner der Stadtbürgermeister der Bad Sobernheimer. Nach der Wahl macht der Sozialdemokrat nun Platz für Nachfolger Roland Ruegenberg (LOS). Zeit für eine Bilanz und auch einen Rückblick auf den Wahlkampf. Lesezeit: 5 Minuten

Seinen Schreibtisch im Bad Sobernheimer Rathaus hat Michael Greiner gleich am Morgen nach der Stichwahl geräumt. Am Abend zuvor war Herausforderer Roland Ruegenberg von der Gruppierung LOS von 52,1 Prozent der Wähler als Greiners Nachfolger bestimmt worden. Rücktritt am Tag nach der Stichwahl Sozialdemokrat Greiner räumte an diesem Tag allerdings nicht nur ...