Hahnenbach

Garagenbrand in Hahnenbach – das war das Alarmstichwort, unter dem am Dienstagnachmittag um 15:15 Uhr der Notruf ausgelöst wurde. Ein Auto befand sich in der Garage, davor ein neuwertiger VW-Bus. Was die Feuerwehren dann allerdings vorfanden, war ein gefährliches Flammeninferno, das immer weiter um sich griff.