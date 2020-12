Bad Kreuznach

Aufgrund der Corona-Pandemie verlief auch die Synode des evangelischen Kirchenkreises am Samstag ganz anders. So kamen die Synodalen nicht wie gewohnt im großen Saal des Bonhoefferhauses zusammen, sondern tagten via Videokonferenz. Das hielt Superintendentin Astrid Peekhaus nicht davon ab, Felder, die der Kirchenkreis „An Nahe und Glan“ dringend beackern muss, klar zu benennen.