Etliche Unfälle auf glatten Straßen: Wintereinbruch im Kreis Bad Kreuznach legte auch den Schülerverkehr lahm

Der Wintereinbruch am Montag sorgte für etliche Unfälle auf spiegelglatten Straßen, legte in Stadt und Kreis Bad Kreuznach zeitweise den Bus- und Schülerverkehr lahm und bescherte Kindern und Jugendlichen teilweise Unterrichtsausfall. Ärgerliche Kommentare rief dabei der Streik des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in den sozialen Medien hervor, der gestern im Notdienst unterwegs war, so dass einige Straßen nicht geräumt wurden.