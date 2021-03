Aus zwei mach eins: Das Unternehmen MCC Multi-Color Bingen Germany GmbH vereint seine bislang zwei Standorte in einem Neubau am Dreieck Nahetal im Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim. Besser bekannt ist die Firma unter dem früheren Namen der übernommenen Gewa-Druckerei der Familie Walter.