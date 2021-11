Da war es endlich wieder: „Helau“ schallte es am Donnerstag über den Mainzer Schillerplatz, dreifach natürlich, und donnernd aus Tausenden Kehlen. 7500 Narren waren in die Mainzer Innenstadt gekommen, um den Narrenauftakt am 11.11. zu zelebrieren – und das trotz rasant steigender Corona-Inzidenzen.