jetzt ist es offiziell: Bei der Mitgliederversammlung der Kreis-SPD wurde Katharina Dahm (44) am Dienstagabend in ihrer Heimatgemeinde Hüffelsheim einstimmig zur Kandidatin für die Landratswahl am 10. November gewählt. Die Juraprofessorin ist seit 2019 bei den Sozialdemokraten. Foto: Markus Kilian