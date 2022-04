Kein Aprilscherz: Am Freitagabend schneite es, und die Streulaster fuhren im Kirner Land. Zum vierten Male gastierte im Gesellschaftshaus die Hamburger A-cappella-Band LaLeLu. Zuletzt war das famose Quartett im November 2018 in Kirn. An einem Freitag, 13. März, im Jahr 2020 durften sie ihr 25.Jubiläumskonzert nicht geben. Am Freitagabend, 1. April, erklärten die Hamburger Vollblutmusiker zumindest musikalisch die Pandemie für beendet.