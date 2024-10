Plus Bad Kreuznach

Es geht um sexuellen Missbrauch: War der „nette Onkel“ aus der Verbandsgemeinde Kirner Land ein Übeltäter?

Wegen schwerer Vorwürfe wie mehrfacher sexueller Missbrauch eines Kindes muss sich ein 48-jähriger Berufskraftfahrer aus der Verbandsgemeinde Kirn Land vor dem Landgericht verantworten (wir berichteten). Auch am zweiten Verhandlungstag will der Angeklagte, der seit sechs Monaten in Untersuchungshaft sitzt, sich nicht zu den Vorwürfen äußern.