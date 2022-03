Die Zeit vor der Stichwahl (27. März) um den Posten des Oberbürgermeisters der Stadt Bad Kreuznach ist knapp bemessen. Die beiden Kandidaten, Emanuel Letz (FDP) und Sabine Drees (CDU), müssen also Gas geben, um die noch mehr Wähler an die Urne zu holen. Der Countdown läuft. Am 27. März geht die Stichwahl über die Bühne.