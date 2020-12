VG Rüdesheim

Es bleibt dabei: Die vier kleineren Bäder in Argenschwang, Rüdesheim, Winterbach und Wallhausen peilen auch in Corona-Zeiten weiter eine Öffnung am 27. Juni an (wir berichteten bereits am Freitag). Das war Tenor einer erneuten Organisationsrunde der Ortsbürgermeister Petra Ender, Jürgen Poppitz, Werner Rebenich und Franz-Josef Jost am Freitagmorgen mit VG-Bürgermeister Markus Lüttger.