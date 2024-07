Plus Kreis Bad Kreuznach Erziehung und Bildung sind dem Kreis lieb und teuer: Schulen und Kitas gehen ins Geld Von Rainer Gräff i Beim Gymnasium am Römerkastell wird diskutiert, ob der Altbau saniert und erweitert werden soll oder ob ein Neubau sinnvoller ist. Foto: Chr. Jäckel Kinder sind ein Segen, die immensen Kosten für Schulbauten und -sanierungen sowie die Einrichtung neuer Kindergartengruppen und -betreuungszeiten hingegen bedeuten für den Kreishaushalt eher einen Fluch. Das erklärte Landrätin Bettina Dickes bei ihrem siebten Jahrespressegespräch. Lesezeit: 2 Minuten

Ein Problemfall ist die Generalsanierung des Förderschulzentrums am Ellerbach in Bad Kreuznach. Nachdem zunächst ein Auftaktgewerk den Bauzeitenplan „geschmissen“ hatte, konnte zwischenzeitlich der erste Bauabschnitt der Sanierung weitgehend abgeschlossen werden. Um der großen Raumnot an der Don-Bosco-Schule zu begegnen, wurden Containerklassenräume eingerichtet – ein Zustand, der Jahre andauern könnte, befürchtet ...