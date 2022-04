Erster Tag des 41. Kreuznacher Automobilsalons: Gute Resonanz auf der Pfingstwiese

Bewölkt, aber nicht kühl und, vor allem, trocken: So zeigte sich das Wetter am ersten Ausstellungstag auf der Pfingstwiese. Für Samstage des Automobilsalon eher unüblich, weil der Sonntag als d e r Ausstellungstag gesehen wird, fiel die Bilanz nach sieben Stunden an nahezu allen Ständen recht positiv aus. „Wir sind zufrieden“ oder „Ja, durchaus okay“ war zu hören.

Dass nicht sieben Sonnen vom Himmel schienen wurde von einigen Händlern so gewertet: „Dann kommen auch nur die tatsächlich interessierten und potenziellen Kunden und weniger reine Samstagsausflügler.“

Die Hoffnung auf einen noch stärkeren Besucherstrom am Sonntag (11 bis 18 Uhr) wurde durch die Wettervorhersage ein wenig verdünnt: Am Morgen soll es regnen. Ob es dabei bleibt? mz