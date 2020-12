Kreis Bad Kreuznach

Der Kreis wird in einem ersten Schritt 550 Apple-iPads neuesten Typs anschaffen. Sie werden in den 23 von ihm getragenen Schulen eingesetzt. Dafür braucht es die digitale Infrastruktur in den Gebäuden, ein pädagogisches Konzept und weitergebildete Lehrer, weil das Corona-verursachte Home-Schooling den Präsenzunterricht eben nicht ersetze, sondern allenfalls ergänze.