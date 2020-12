Bad Kreuznach

Heute ist nicht nur Reformationstag, sondern auch das Fest des Heiligen Wolfgang. Ein Fest, das den Bad Kreuznacher Katholiken sehr wichtig ist, ist doch die Kirche im Südwesten der Stadt dem heiligen Bischof geweiht. In diesem Jahr dürfte der Festtag die Gemeinde doppelt freuen, findet doch just am Wolfgangstag nach fast viermonatiger Renovierung erstmals wieder ein Gottesdienst in ihrer Kirche statt.