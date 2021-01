Erster Einsatz für die Feuerwehr Waldböckelheim 2021: Unfall auf der B 41 mit verletztem Fahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem Transporter ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf der B 41 zwischen Waldböckelheim und der Anschlussstelle Sponheim. Dabei wurde der Fahrer verletzt.

Das Fahrzeug war in Richtung Bad Kreuznach unterwegs und aus unbekannter Ursache verunglückt. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeikommender Notfall-Krankentransportwagen übernahm die Erstversorgung und forderte über Funk bei der Leitstelle Bad Kreuznach einen weiteren Rettungswagen und die Polizei sowie die Feuerwehr an, weil auch Betriebsmittel ausliefen.

Um 8.32 Uhr wurden die Feuerwehr Waldböckelheim und die Einsatzzentrale Rüdesheim alarmiert. Beim Erreichen der Einsatzstelle war die Polizei bereits mit zwei Streifenwagen vor Ort und hatte die Unfallstelle abgesichert. Während der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren konnte, stellten die acht Einsatzkräfte, die unter Wehrführer-Stellvertreter Thomas Funck mit zwei Fahrzeugen ausgerückt waren, den Brandschutz sicher und nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf. Für die Feuerwehr Waldböckelheim endete der erste Einsatz des Jahres 2021 in der VG Rüdesheim nach 45 Minuten.