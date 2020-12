Winterbach

Eigentlich sollte der Landesdorfladentag an zwei Tagen in der Gemeindehalle am Felsen in Winterbach stattfinden. Alles war bereits organisiert. Erwartet wurden bis zu 80 Vertreter von Dorfläden landesweit. Aber dann kam den Veranstaltern, dem Dorfladenberatungsprojekt „M.Punkt RLP“ die aktuelle Corona-Pandemielage dazwischen. Die Präsenzveranstaltung entfiel.