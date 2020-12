Kreis Bad Kreuznach. Jetzt hat auch der Kreis Bad Kreuznach den ersten Corona-Fall: Es handelt sich um einen Mitbürger aus Langenlonsheim, teilt das Kreis-Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag mit. Noch ist unklar, welche Folgen all das hat. Was bedeutet es für das öffentliche Leben, für Konzerte, Veranstaltungen, aber auch für Gesundheitseinrichungen wie Hallenbäder, das Bäderhaus oder die Rheinwelle in Ingelheim.