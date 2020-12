Bad Kreuznach

Zankapfel städtisches Jugendamt: Nicht nur die juristische Frage, ob der Kreuznacher Stadtrat die Trägerschaft an den Kreis abgeben kann – oder ob das nur der Landesgesetzgeber darf –, ist seit mehr als einem Jahr in der Schwebe und noch immer ungelöst. Auch die Finanzausgleichszahlungen des Landkreises an die Stadt für das Jugendamt sind weiter ungeklärt, nachdem der Kreis die öffentlich-rechtliche Vereinbarung im April 2019 zum Ende des Jahres gekündigt hat – „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“, wie Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer kritisch anmerkt.