Plus Bad Sobernheim

Erste Ratssitzung ohne den neuen Stadtchef: Roland Ruegenberg in Klinik

i Gruppenbild nach der Sitzung: Der neue Bad Sobernheimer Stadtrat hat die Arbeit aufgenommen. Die SPD ist mit acht Sitzen vertreten, die CDU mit sechs, LOS mit fünf und die Grünen mit drei. Foto: Silke Jungbluth-Sepp

Bad Sobernheim muss in den kommenden Wochen mit einer ungewöhnlichen Lösung an der Stadtspitze auskommen. Da der neue gewählte Bürgermeister Roland Ruegenberg erkrankt ist, konnte er in der konstituierenden Ratssitzung nicht ernannt werden. Auch die Beigeordnetenwahl fiel aus. Stattdessen führt der bisherge erste Beigeordnete Volker Kohrs die Amtsgeschäfte, wie auch schon seit dem Rücktritt des bisherigen Stadtchefs Michael Greiner.