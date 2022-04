An der Umgestaltung des Kurgartens in Bad Münster am Stein-Ebernburg, also der Fläche zwischen Kur- und Kurmittelhaus, wird derzeit gearbeitet. Eine erste Planung für das Areal wurde am Mittwochabend im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) vorgestellt.