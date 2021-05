Bisher ist man davon ausgegangen, dass am kommenden Donnerstag die Bundesnotbremse endet. Seit Mittwoch unterschreitet der Landkreis die Inzidenz von 100. Grundlage für die Aufhebung der „Bundesnotbremse“ ist § 28b Absatz 2 Infektionsschutzgesetz (IFSG). Nach diesem muss die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen (ohne Feiertag und Sonntag) unter dem Wert von 100 liegen, dann tritt die Notbremse am übernächsten Tag außer Kraft.