Rüdesheim

Bürgermeister Markus Lüttger will auch in CoronaZeiten das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben – und das gilt insbesondere im Kampf gegen das Virus. Und er hat Erfolg: Der Verbandsgemeinde Rüdesheim gelang es, 125 000 Atemschutzmasken aus China zu importieren, die nun vor allem an Institutionen und kommunale Einrichtungen gegeben werden, die mit gefährdeten Personen in Kontakt kommen.