Plus Pferdsfeld

Erste Einsätze der neuen Wache auf Pferdsfeld inklusive Willkommensgruß

i Die neue Rettungswache auf Pferdsfeld bekommt einen Willkommenspräsentkorb der BI Kirner Krankenhaus. Ellen und Michael Müller (Mitte) besuchten das diensthabende Team Christopher Hinz und Michelle Weißkopf des ASB, der sich mit den Maltesern den Betrieb teilt. Foto: Robert Neuber

Ellen und Michael Müller von der Kirner Bürgerinitiative für das Krankenhaus haben der neuen Rettungswache in Pferdsfeld am Dienstagmorgen einen ersten Besuch abgestattet – inklusive Willkommenspräsent. Die Rettungsdienstler waren in den ersten Tagen schon ordentlich im Einsatz.