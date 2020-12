Bad Kreuznach

In „normalen Zeiten“ würden wir uns nun auf den 192. Jahrmarkt freuen. Was der „echde Kreiznacher“ nach der Absage in diesem Jahr vermissen wird, und wie das Volksfest wohl abgelaufen wäre, möchte ich auch Zugezogenen und Neubürgern (von den Einheimischen früher wenig schmeichelhaft als „Wanzen“ bezeichnet) in sinngemäßer Übersetzung aus dem „Kreiznacher Platt“) vermitteln: