Die Getreideernte 2021 ist fast abgeschlossen. Sie dürfte den Landwirten an der Nahe aber noch lange im Gedächtnis bleiben. Denn die Qualität blieb hinter den Erwartungen zurück, und durch immer neue Niederschläge verzögerte sich der Abschluss der Ernte bis Ende August. So stand bei Hüffelsheim noch lange Getreide, das in früheren Jahren schon im Juli geräumt gewesen wäre.