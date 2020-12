Bad Kreuznach

Der ÖPNV in Stadt und Kreis steckt tief in der Krise und fährt weiter in der Sackgasse. Vor allem bei der Kreuznacher Stadtbus GmbH ist die Situation verfahren. Jüngstes Beispiel: Am Mittwochnachmittag teilt das private Verkehrsunternehmen auf seiner Internetseite und via Facebook lapidar mit: „Liebe Fahrgäste, leider kommt es am Donnerstag, 30. Juli, krankheitsbedingt zu Fahrtausfällen.“ Betroffen waren fünf Buslinien mit mehreren Verbindungen. Auch am Freitag, 31. Juli, kommt es auf den Linien 202, 204, 206 und 226 zu Fahrtausfällen.