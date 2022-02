Die Fahrer der Stadtbus Bad Kreuznach GmbH sind am 19. Januar mit ihren Kollegen in privaten Busunternehmen landesweit in einen Streik getreten. Am Montag war der Streik ausgesetzt, denn die Gewerkschaft Verdi hatte den Arbeitgebern eine Frist eingeräumt, um ihr und dem Land den Entwurf einer Grundsatzeinigung unterschrieben zuzuschicken. Andernfalls könnte es wieder zu neuen Warnstreiks kommen. Aber nicht in Bad Kreuznach.