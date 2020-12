Bad Kreuznach

Wer kennt noch den Nordischen Hof, das vergessene Landratsamt, das alte Gebäude der Winzergenossenschaft im Brückes, das 1973 abgerissene Hotel Klapdohr an der Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße/Badeallee oder die Klosterkellerei C.F. Eccardt in der Salinenstraße hinter der heutigen Volksbank? Dafür, dass die Erinnerung an längst von der Bildfläche verschwundene Gebäude, die einst das Stadtbild Bad Kreuznachs nachhaltig prägten, mit den letzten Zeitzeugen nicht völlig entschwindet, sorgen nun Steffen Kaul und Dr. Andreas Popp.