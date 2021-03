Vor 50 Jahren wurde die erste Gedenkstätte für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Bad Kreuznach errichtet. „Die Gedenktafel für die ehemalige Synagoge wurde am 27. März 1971 eingeweiht”, verweist Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer auf dieses besondere Datum. „Seither haben wir in unserer Stadt die Erinnerungskultur gepflegt und weiterentwickelt.”