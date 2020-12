Kreis Bad Kreuznach/Kirn

Auch in der Corona-Krise bleiben Ellen und Michael Müller, Initiatoren der Bürgerinitiative „Rettet das Kirner Krankenhaus“, am Ball und kämpfen für die Zukunft der in der Kirner Jahnstraße angesiedelten Klinik. Nun fand eine von der CDU-Bundestagsabgeordneten Antje Lezius initiierte Telefonkonferenz statt, an der neben Lezius das Ehepaar Müller und Thomas Gebhart (CDU), Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, teilnahmen.