Im Zuge seines Masterstudiums an der Hochschule Geisenheim absolvierte der Guldentaler Jungwinzer Konstantin Gänz (26) erfolgreich ein Auslandssemester an der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien im Studiengang Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft (Master of Science). Als der Winzer von der Nahe erfuhr, dass alle Studierenden der Wiener Universität zur Prämierung des Boku-Weins des Jahres ihre Weine anstellen konnten, war er sofort dabei.