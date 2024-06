Plus Meisenheim Erdrutschsieg in Meisenheim: 48,2 Prozent der Wähler stimmen für die Freie Liste Von Roswitha Kexel i Wahlleiter Eugen Krax (2. von rechts) hatte im Wahllokal VG-Verwaltungsgebäude am Obertor einiges zu tun. Mit dem Ausgang der Wahl zum Stadtrat ist er hochzufrieden. Foto: Roswitha Kexel Mit insgesamt 11 164 Stimmen votierten 48,2 Prozent der Wähler für die Freie Liste Meisenheim. „Das ist ein Erdrutschsieg!“, stellt der noch amtierende Stadtbürgermeister Gerhard Heil fest. Lesezeit: 2 Minuten

Von 2288 Stimmberechtigten in der Stadt Meisenheim nahmen 1249 ihr Wahlrecht in Anspruch, was 54,6 Prozent entspricht. 31 Stimmzettel waren ungültig. Insgesamt wurden 23 166 gültige Stimmen vergeben. Demnach sind laut dem vorläufigen Wahlergebnis im künftigen Stadtrat Meisenheim folgende Personen für die SPD (15,0 Prozent) vertreten: Ralf Gillmann, Kian Amin ...